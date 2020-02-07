بوريطة يبحث مع المشري التحضير للقمة الإفريقية

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، هاتفيا اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الدولة ، خالد المشري، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك” ناقش الطرفان التجهيزات للقمة الإفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المقرر انعقادها في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن بوريطة أكد على أن المغرب لا تعترف إلى بالاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات كإطار للعملية السياسية في ليبيا.

وأفاد بوريطة، أن استقبال المغرب لـ“عبدالهادي الحويج” وزير الخارجية بالحكومة الليبية كان بصفته مبعوثا لرئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وليس بصفته وزيرا للخارجية، موضحا أن وزير الخارجية الوحيد الممثل للدولة الليبية هو وزير خارجية حكومة الوفاق، بحسب المنشور.