بنغازي .. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الرابع للعلوم العصبية لسنة 2020

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- انطلقت بقاعة فندق تيبستي السياحي ببلدية بنغازي الخميس، أعمال المؤتمر الرابع للعلوم العصبية لعام 2020، في الفترة من السابع والثامن من شهر فبراير الجاري.

وقال عضو هيأة التدريس في جامعة بنغازي ومستشار طبي أول في أمراض الباطنية الأعصاب بمركز بنغازي الطبي الدكتور هبة عبد الرازق الزواوي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذا المؤتمر يُقام سنويًا، والهدف منه إتاحة الفرصة للأطباء في ليبيا للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال العلوم العصبية المختلفة.

وأضافت الدكتور هبة عبد الرازق الزواوي : “الهدف من المؤتمر منح الفرصة للأطباء لعرض أبحاثهم لتطوير أنفسهم من الناحية المهنية، وكذلك من أجل الترقية في وظائفهم”.

وأوضحت الدكتور هبة عبد الرازق الزواوي أن المؤتمر تخلله تنظيم معارض لشركات التجارية، والتي تُعد فرصة للالتقاء بالجمعيات الوطنية للأمراض العصبية.

وبدوره، قال الاستشاري المخ والأعصاب ورئيس العام للمؤتمر ورئيس الجمعية الليبية للعلوم العصبية الدكتور خالد العوامي، إن هذا الحدث يُعد النسخة الرابعة للعلوم العصبية أقيم ابتداء من عام 2017 إلى عام 2020 م.

وأوضح الدكتور خالد العوامي أن عقد هذا المؤتمر الهدف منه؛ تجميع كل العلوم العصبية بمختلف تخصصاته، ومعظم أطباء العلوم العصبية في ليبيا جميعًا حضروا هذا المؤتمر، لتقديم الأبحاث العلمية الحديثة في التطورات التي حدثت في الأدوية في معظم العلاجات المختلفة، كجراحات العمود الفقري، والمخ والأعصاب، وأمراض الأطفال، والأمراض النفسية.

وأوضح الدكتور خالد العوامي أن عقد هذا المؤتمر، لاقى إقبالا كبيرًا في السنوات الماضية، وهذه السنة سيلقى النجاح.

من جهته، أوضح مدير عام مستشفى النفسية ببنغازي الدكتور علي الرويعي، أن المحاضرة التي ألقاها كانت عبارة عن أعراض الاكتئاب بشكل عام، المصاحبة للأمراض العضوية كثيرة، سواء كانت أمراض باطنية أو أمراض الأعصاب.

وأضاف الدكتور علي الرويعي أن طبيعيًا معروف أن الجانب النفسي مهم في أي أمراض عضوية، بداية من الأنفلونزا الموسمية إلى الأمراض السرطانية .. إلخ.

وأشار الدكتور علي الرويعي إلى أن كل هذه الأمراض، هي ردود فعل مصاحبة بحالة من الفزع لدى المريض المصاب، وأنه ركّز على جزئية مهمة وهي حالات الاكتئاب بشكل عام، وأعراض الاكتئاب، وتطور الاكتئاب، منها الاكتئاب البسيط، والمتوسط، والشديد، الذي يكون مصحوب بأعراض ذهنية أو حتى مصحوب بأفكار انتحارية لدى المرضى، وهذا في الأساس أسبابها أمراض عضوية في الجسم، بداية من أمراض الرأس والأعصاب والباطنية، وأمراض الدم، وأمراض النساء والولادة، وأمراض الغدد، وهذه الأمراض جميعها تُؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

من جهة أخرى، قالت استشارية الأعصاب بمركز بنغازي الطبي الدكتور سعاد أحمد زوبي، وهي عضو اللجنة العلمية وعضو مؤسس في الجمعية الليبية للعلوم العصبية: “افتتحنا المؤتمر كبداية لأول يوم بمحاضرات على فترتين الصباحية والمسائية، وسنبدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالمشاركين، وسنتناول المواضيع العلمية المتخصصة بالمخ والأعصاب”. (وال- بنغازي) أس / خ ح/ ر ت

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