جلسة حوارية شبابية ينظمها مكتب الثقافة بالجفرة

نظّم مكتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية الجفرة، مساء الجمعة، جلسة حوارية شبابية لكافة شرائح المجتمع بالمنطقة، احتضنها بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون.

شارك في الجلسة الحوارية شباب الجامعات والخريجين من الأطباء والمحامين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والخبراء في كافة المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية المختلفة .

مدير مكتب الثقافة بالجفرة عبدالله زاقوب، قال في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن هذه الجلسة هي ضمن مناشط موسعة ستقام على امتداد العام 2020 وتتناول قضايا الشباب وتمكينهم واكتشاف مكامن الخلل و عزوف الشباب عن التفاعل بإيجابية هادفة وبناءة وملئ الفراغ الحاصل لديهم وحثهم على الانخراط في العمل التطوعي الذي أصبح يطغى في المجتمعات المتحضرة .

وأضاف زاقوب، أنه ستُطرح العديد من الاسئلة لاكتشاف المعوقات ان كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية لمناقشتها ومحاولة وضع حلول لها من خلال رؤية علمية من قبل بيت الخبرة من المتخصصين ، ومحاولة سد الفجوة بين هذه الخبرات والشباب الطموح والفاعل للخروج بحوصلة من النتائج الايجابية واستغلال الطاقات الشبابية.