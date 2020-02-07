خطاط ليبي يشرُف بوضع خرزات في رتاج الكعبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2020

حظي الخطاط الليبي علي البوسيفي، بشرف وضع خُرزات في رتاج الكعبة المُشرفة هذا العام، بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركة البوسيفي كعضو في لجنة تحكيم لمسابقة الخط العربي، التي أقيمت مؤخرا في مدينة جدة بالمملكة، وفقاً لمصادر صحفية.

ركّزت المسابقة على نشر الوعي بفن الخط العربي، للحفاظ على هذه المهنة وتصديرها للأجيال، وإثبات براعة وإبداع الخطاطين وإسهاماتهم التي أدت إلى تقليل الاعتماد على استيراد لوحات الخط العربي من الخارج.