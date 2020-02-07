مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات «غير القانونية» لمنشآتنا تخطت عتبة المليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، تراجع إنتاج الخام إلى 181 ألفًا و576 برميلًا في اليوم، لتتجاوز الخسائر عتبة المليار دولار مسجلة 1.042.384.317 دولارًا.

وأوضحت المؤسسة استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، حيث وصلت ناقلتان محملتان بالديزل والبنزين إلى ميناء بنغازي وستباشران التفريغ لاحقًا، مشيرة إلى تزويد مدينة طبرق بالمحروقات من الميناء بشكل مباشر.

وقالت المؤسسة إن «مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لازالت تعاني من نقص الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية».

وأشارت مؤسسة النفط إلى تحويلها أحد خزانات النفط في ميناء البريقة النفطي من خزان نافثا إلى خزان للمكثفات حتى لا يتوقف الغاز عن محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وجددت المؤسسة الوطنية دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا.

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