الحكومة الليبية تعلن تشكيل المجلس التسييري لبلديتي الجفرة والعجيلات

بنغازي-العنوان

أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، تشكيل المجلس التسييري لبلديتي الجفرة والعجيلات.

ووفقا لقرار الحكومة الليبية، رقم “156” لسنة 2020 كلف عبدالله الشيخ رئيسا للمجلس التسييري لبلدية الجفرة، ويضم المجلس في عضويته كلا من: إسماعيل محمد حمد، ومحمد عبدالسلام فرحات، ومحمد علي سويده، ومحمد حمد ساسي، وعبدالوهاب بشير عبدالله وعتيق محمد حيدرة.

فيما يتولى رئاسة مجلس بلدية العجيلات وفقا للقرار رقم “157” لسنة 2020 رمضان أبوعجيلة عبدالعزيز، ويضم المجلس في عضويته كلا من: فوزي مسعود الطيب، وأبوخذير محمد الأسير، ومحمد أبوبكر القريض، وخليفة مصباح فرطاسة، وخالد امحمد الزيتوني، وناجية علي أبوعجيلة.