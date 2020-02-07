دي مايو: روما تدعم مهمة للاتحاد الأوروبي في ليبيا لمنع دخول الأسلحة

قال وزير الخارجية الإيطالي، ” لويغي دي مايو ” إن الحرب بالوكالة في ليبيا مصدر قلقنا ليس بسبب ظاهرة الهجرة، ولكن لأن عدم الاستقرار بسبب الحرب يساهم في نشر الإرهاب .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية ” أرانشا غونزاليس لايا ” اليوم الجمعة، أكد فيه أن روما ومدريد ستسعيان لجعل المهمة الأوروبية المحتملة مهمة فعّالة بقدر الإمكان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وشدد “دي مايو” على أن إيطاليا تدعم بأقصى قدر من القوة مهمة للاتحاد الأوروبي لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لأنه إن لم نتمكن من إيقاف إمدادات الأسلحة لكلا الطرفين، فإننا لن نوقف هذه الحرب بالوكالة”.