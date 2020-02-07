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دي مايو: روما تدعم مهمة للاتحاد الأوروبي في ليبيا لمنع دخول الأسلحة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الخارجية الإيطالي، ” لويغي دي مايو ” إن الحرب بالوكالة في ليبيا مصدر قلقنا ليس بسبب ظاهرة الهجرة، ولكن لأن عدم الاستقرار بسبب الحرب يساهم في نشر الإرهاب .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية ” أرانشا غونزاليس لايا ” اليوم الجمعة، أكد فيه أن روما ومدريد ستسعيان لجعل المهمة الأوروبية المحتملة مهمة فعّالة بقدر الإمكان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وشدد “دي مايو” على أن  إيطاليا تدعم بأقصى قدر من القوة مهمة للاتحاد الأوروبي لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لأنه إن لم نتمكن من إيقاف إمدادات الأسلحة لكلا الطرفين، فإننا لن نوقف هذه الحرب بالوكالة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا حل من الاخوان وباقي الارهاربيين إلا الحرب رغم الحرب مؤلم وناس بتموت ولكن سكان طرابلس ليسوا اعز وأغلي من باقي الليبيين الذين ماتوا في بنغازي ودرنه والهلال النفطي والجنوب الليبي من عسكريين ومدنيين وارهابيين ولكن لا حل فآخر العلاج هو الكي ولكن اطماع الغرب الاستعماري في أبقاء عملاءهم علي قيد الحياه من آجل الاستفاده منهم في وظائف عماله قادمه قد جعل الغرب يضغط للجؤ للهدنه والحوار بين الجيش والارهابيين خوف الغرب ليس علي ارواح المواطنين الليبيين او علي افراد الجيش الخوف هو علي حياة العملاء فللغرب عملاء جاهزون في كل بلد عربي وقضاء الجيش علي العملاء الليبيين في كل من طرابلس ومصراته ليس من مصلحة الغرب في شئ والأصح هو الضغط لانهاء تحت مظله كاذبه وهي للحفاظ علي حياة المدنيين بينما الحقيقه هي للحفاظ علي حياة العملاء فهم المعول عليهم الاساس بالنسبه للغرب للسيطره علي الثروات الليبيه وحتي المثل الذي يقول عليك علي البلاد بأهلها وكأني به واضعينه الغرب هذا المثل يعني عين عملاء من أهل البلاد يسهل عليك السيطره علي ثرواتها

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