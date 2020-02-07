سيالة يطلب دعم إفريقي لمطالب الوفاق بشأن الأموال الليبية بالخارج

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، بأن يكون لليبيا دور في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها، كما طالب بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة، مطالبا الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعم هذا الطلب.

جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ (36) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير.

وأضاف سيالة، أن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج، متابعا: “كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية”

وأردف قائلا: “هذه الأموال هي لصالح المواطنين الليبيين والأجيال القادمة، سبق وأن تقدمت دولة ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال”، مبيّنا أن أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، وفق قوله.

وقال وزير خارجية الوفاق، إنه سبق أن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة – متجاهلة كل القرارات الدولية – لاستصدار تشريع من مجلس العموم لإقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق، وفقاً لما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.