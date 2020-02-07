طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية ليومي السبت والأحد

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس طقس مستقر وأجواء صافية تتخللها بعض السحب العالية أحياناً ، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة.

فيما تشهد مناطق الخليج – اجدابيا – بنغازي – الجبل الأخضر – البطنان فرصة مهيأة يوم السبت لهطول أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر وساحل البطنان ، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى كلياً بالسحب المنخفضة على باقي المناطق.

وتبقى درجات الحرارة باردة نسبياً على أغلب المناطق مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، بينما تكون الرياح شمالية غربية نشطة نسبياً يوم السبت ( 30 – 40 ) كم/س على الساحل الشرقي للجبل الأخضر وساحل البطنان مع أجواء باردة.

ووفقا للتقرير تشهد مناطق الوسط والجنوب طقس مستقر وأجواء صافية تتخللها بعض السحب العالية أحياناً ، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي.

وتوقع التقرير ونتيجة أنخفاض الحرارة إلى درجة التجمد بفترة الصباح الباكر ليوم السبت تشكل الصقيع والإنجماد بمناطق الجبل الغربي وجنوبه – غدامس – الحمادة – الجفره – مناطق الجنوب الغربي.

حالة البحر

تكون حالة البحر على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت يوم السبت قليل الأضطراب ( 1 – 1.5 ) متر ، يصبح يوم الأحد خفيف الموج ( أقل من 1 متر ).

فيما يكون ساحل الخليج وبنغازي والجبل الأخضر والبطنان صباح يوم السبت مضطرب على طول الساحل ( 2 – 2.5 ) متر ، يتراجع تدريجياً خلال فترة المساء والليل ، يصبح يوم الأحد خفيف الموج ( أقل من 1 متر ) على ساحل الخليج وبنغازي ، بينما يكون قليل الأضطراب على ساحل الجبل الأخضر والبطنان ( 1 – 1.5 ) متر ، والله أعلم.

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