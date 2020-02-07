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تشكيل مجلس تسييرى لبلديتي الجفرة والعجيلات

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم(156) لسنة 2020، بتسمية رئيس واعضاء المجلس التسييري لبلدية الجفرة.

ونص القرار  في مادته الأولى الموافقة على إدارة بلدية الجفرة بمجلس تسيري برئاسة عبدالله الشيخ بشير الشيخ، وعضوية اسماعيل محمد حمد نصر ومحمدعبد السلام فرحات ومحمد علي محمد سويده ومحمد علي ساسي وعبدالله بشير عبدالله وعتيق محمد حيدرة.

كما أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم(157) لسنة 2020، بتسمية رئيس واعضاء المجلس التسييري لبلدية العجيلات، 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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