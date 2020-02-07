بلدية سرت: بدء توزيع بطاقات التزود بالوقود على مالكي السيارات

شرعت لجنتا الأزمة والتواصل الاجتماعي ببلدية سرت، اليوم الجمعة، في توزيع بطاقات التزود بالوقود على المواطنين أصحاب السيارات، في خطوة تهدف إلى وضع آلية جديدة تتفادى الازدحام على محطات الوقود، حيت تتيح لكل سيارة التزود بالوقود كل خمسة أيام فقط.

وقالت بلدية سرت إن اللجنتيين سلمتا آلاف البطاقات للجهات المشرفة على تنظيم وتسيير وتأمين محطات الوقود بالمدينة لتسليمها للمواطنيين قائدي المركبات عند دخولهم أى محطة لتزويد سيارتهم بالوقود، وذلك في بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتشمل الجهات المشرفة على الآلية الجديدة كل من الإدارة العامة للبحث الجنائي، وجهاز الحرس البلدي، والأمن العام، ويتم تزويد السيارات بالوقود وفقًا للإجراءات المتفق عليها في الاجتماع الموسع ببلدية سرت مع مسؤولي مكاتب شركات الخدمات النفطية وهي «الراحلة» و«الشرارة» و«ليبيا نفط» و«الخدمات النفطية للطرق السريعة».

وأشار البيان إلى وصول عدد من الشاحنات محملة بالوقود لعديد المحطات بسرت وضواحيها لتأمين احتياجاتها، لافتًا إلى توالي وصول هذه الشاحنات يوميًا بهدف توفير الخدمات للمواطنيين.

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