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“بلدي مصراتة” ينفي خبر فتح الطريق لــ “بني وليد”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المجلس البلدي مصراتة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بخصوص اتفاق مع بلدية بني وليد لفتح بوابة “دوفان” الواقعة بين البلديتين والمشتركة مع زليتن.

وجاء في الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة أنه لم يتم أي تواصل رسمي بهذا الشأن، الذي يستوجب في الظروف الراهنة البث فيه مع “المنطقة العسكرية الوسطى مصراتة”.

وأهابت بلدية مصراتة في منشورها بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وأن يأخذوا الأخبار من المصادر الموثوقة- حسب تحذيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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