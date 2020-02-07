“بلدي مصراتة” ينفي خبر فتح الطريق لــ “بني وليد”

نفى المجلس البلدي مصراتة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بخصوص اتفاق مع بلدية بني وليد لفتح بوابة “دوفان” الواقعة بين البلديتين والمشتركة مع زليتن.

وجاء في الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة أنه لم يتم أي تواصل رسمي بهذا الشأن، الذي يستوجب في الظروف الراهنة البث فيه مع “المنطقة العسكرية الوسطى مصراتة”.

وأهابت بلدية مصراتة في منشورها بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وأن يأخذوا الأخبار من المصادر الموثوقة- حسب تحذيرها.

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