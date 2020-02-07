وفد نشطاء تراغن يقطع 600 كم نحو مهرجان غات

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انطلق وفد مكون من نشطاء المجتمع المدني وعدد من وجهاء مدينة تراغن ومسؤولي مكتب التعليم وعضوات جمعية حرائر تراغن النسائية، في رحلة نحو مدينة غات للمشاركة في مهرجان غات السياحي الدولي في دورته الــ 25 الذي ستنطلق فعالياته اليوم السبت ويتواصل على مدار 3 أيام.

قطع وفد فعاليات تراغن المتجه إلى غات أكثر من 600 كم في رحلة طويلة تخللتها وقفات عند مرور الوفد بمدن وبلدات غدوة ووادي الحياة وأوباري ، للاستراحة ومشاهدة المعالم الطبيعية والآثار التاريخية.

وسبق لفعاليات غات المشاركة في مهرجان التسوق بمدينة تراغن وكانت الدافع من بعض المهتمين بالتراث والموروث الشعبي في تراغن لمبادلة المشاركة بمهرجان غات ضمن التلاقح الثقافي بين المدينتين وتبادل الخبرات في مجال التنشيط السياحي الداخلي وتشجيع المنتج المحلي من المشغولات الوطنية التي تدخل ضمن المشاريع الصغرى والتوعية بالاكتفاء الذاتي .

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