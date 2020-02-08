رواية ليبية تدخل قائمة أعلى مبيعات معرض القاهرة

تقرير|218

دخلت “علبة السعادة”،الرواية الجديدة للروائي الليبي محمد الأصفر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بعد مشاركة “الأصفر” بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 51 .

صدرت رواية “علبة السعادة” عن “دار إيبيدي” المصرية وهي دار حديثة الإنشاء –حسب ما أفاد به محمد الأصفر، الذي أضاف في تصريح له لـ 218 أنه يتوقع أن ترشح الدار روايته لمنافسات جائزة نجيب محفوظ للرواية، مستبعداً الترشيح لبوكر النسخة العربية كون الدور الجديدة ترشح عملاً واحداً فقط.

وكشفت صحيفة الدستور الأردنية عن تصنيفات للكتب الأكثر مبيعاً حسب الدور المشاركة بالمعرض التي بلغت 900 دار نشر، وسط إقبال مرتفع وصل إلى 3 ملايين زائر، حققت من خلالهم مختلف الدور مبيعات مرتفعة.

وقال “الأصفر” لـ 218 إنه يستعد للمشاركة بمعرض عمَّان الدولي للكتاب بعد تلقيه دعوة لحضور المعرض وفعالياته وإنه في انتظار إصدار روايتين جديدتين، واحدة عن دار ميسكلياني وثانية عن دار المتوسط.

وعُرِف الروائي محمد الأصفر في المشهد الأدبي الليبي بغزارة انتاجه الروائي منذ التسعينيات ويقيم منذ فترة في ألمانيا حيث يكتب من هناك رواياته الجديدة ويسعى لترجمة أعماله للغات الأوروبية.

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