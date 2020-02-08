اجتماع بين الثني وأعضاء مجلس النواب عن مناطق غرب ليبيا

عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، الخميس في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بغرب ليبيا، بحضور وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف، والخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

ضم الاجتماع كلا من النواب: الصادق محمد إدريس، والسيدة صباح جمعة، والسيد محمد الواعر، والسيد أبو بكر الغزالي، والسيد حسن الزرقاء، والسيد علي الصول، والسيد عادل مولود، والسيد مصباح ميلود، والسيد مصباح البدوي، والسيد محمد الهادي، والسيد سليمان الحراري، والسيد علي المجدوب، والسيد بشير الأحمر، والسيد عز الدين عبد السلام، والسيد محمد الفيرس.

تم، خلال الاجتماع، مناقشة مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا، وسيّر العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

كما تم مناقشة، سيّر العمل الأمني الراهن، وآخر مستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية، ووضع الحكومة الليبية الحالي.