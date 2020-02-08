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تراغن.. حملة توعوية للتبرع بالدم

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت مدينة تراغن حملة توعوية تدعو للتبرع بالدم انطلقت من المدرسة الثانوية بوأولى فعاليات الحملة مع محاضرة وجهت إلى طلبة المرحلة الثانوية ونظمتها عدد من المؤسسات، منها جمعية حرائر تراغن للبر والتقوى وفوج تراغن للكشافة والمرشدات وفريق الإنقاد الوطني للإسعاف.

تعاون مع الحملة قسم المختبر التابع لمستشفى تراغن التعليمي وشملت إضافةً للمحاضرات التوعوية، توزيع مطويات معلوماتية ونشرات إرشادية محتواها تشجيع الطلاب وعموم أفراد المجتمع للتبرع بالدم.

وشهد قسم المختبر في مستشفى تراغن التعليمي تردداً لعدد من المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم للمساهمة في إنجاح الحملة التي تهدف للمساهمة في نشر ثقافة التبرع بالدم من باب الفائدة التي تعود على المتبرع والمتلقي على حدٍ سواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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