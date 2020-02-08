الأزمة الليبية تؤثر على حجم إنتاج النفط في البلاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، عن تراجع حجم إنتاج النفط الخام إلى 181.576 ألفا و576 برميلا يوميا، بحلول يوم الخميس الماضي، والتي أدي إلى خسائر بقيمة 1.042مليار دولار.

موسكو – سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان: “تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى 181.576 برميل يوميا بحلول، يوم 6 فبراير/شباط 2020، وبهذا تتجاوز الخسائر 1.042مليار دولار”.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تواصل توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطي بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين.

وأكد البيان على أن بعض المستودعات في طرابلس تعاني من النقص بسبب تردى الوضع الأمني.

وأعلنت الأربعاء المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في العاصمة طرابلس، غربي البلاد أن الخسائر المترتبة بعد إغلاق الحقول والموانئ النفطية غير القانونية وصلت إلى 931.775.672 دولارا، مشيرة لتراجع الإنتاج إلى 187.337 برميل يوميا فقط.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة، فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها.