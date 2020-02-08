مجلس “حوض النفط والغاز” يعلن شروطه لفتح الحقول

متابعة|218

عقد “المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه” اجتماعاً وُصِفَ بالاستثنائي -يوم أمس الجمعة- أكد فيه على الاستمرار في إغلاق الحقول النفطية الواقعة في نطاق مدن جالو وأوجلة واجخرة ومرادة وزلة وتازربو والكفرة.

وأكد المجلس على “دعمه اللامحدود لقوات الجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في حربها على كافة التشكيلات المسلحة والمجموعات الإرهابية المغتصبة للسلطة بطرابلس”- حسب بيان المجلس

واشترط المجلس -لفتح الحقول- عدد من النقاط خلال الاجتماع، منها : “تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية، كما أشار البيان على ضرورة نقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية