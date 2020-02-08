بدر .. جنازة عسكرية للجندي “محمود الصويعي”

شيع أهالي مدينة ” بدر” جنازة ” محمود نصر الصويعي” أحد أبناء قبيلة الصيعان وأحد العسكريين التابعين للجيش الوطني -“كتيبة طارق بن زياد” – والذي قُتِلَ في محور الهضبة في مدينة طرابلس أثناء القتال .

بدأت مراسم التشييع بـ”جنازة عسكرية” بعد أن أُقيمت صلاة الجنازة داخل المسجد العتيق في “بدر” ليشيع الجثمان في موكب من ذويه وأصحابه وأهالي المدينة وعموم المنطقة للتم عملية الدفن في مقبرة بدر .. وشارك في مراسم الدفن عدد من رفاقه ضمن صفوف الجيش الوطني الذين ساندوه في أرض المعركة .

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