المجلس التسييري لبلدية جالو يضع آلية لتنظيم المقابر

جالو 08 فبراير 2020 (وال) _ عقد في مقر ديوان المجلس التسييري لبلدية جالو، خلال اليومين الماضيين، اجتماعا لوضع آلية و خطة عمل لتنظيم المقابر .

و أوضح المكتب الإعلامي للمجلس التسييري إنه تم من خلال هذا الاجتماع بحث و مناقشة كيفية وضع آلية وخطة عمل لتنظيم المقابر في بلدية جالو، و التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بشأن إجراءات إستخراج تصريحات الدفن.

يذكر أن الاجتماع ضم كل من: عضو المجلس التسييري فرج عقيلة و مدير مكتب الإصحاح البيئي، و فرع جهاز الأمن الداخلي الواحات، و مديري مكاتب شركة الخدمات العامة، و مصلحة الأحوال المدنية و الأوقاف في بلدية جالو. (جالو _ وال) أ ج / ه ع

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