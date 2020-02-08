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الهلال الأحمر الليبي يفتتح مخازنه الإستراتيجية في بلدية سبها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سبها 08 فبراير 2020 (وال) _افتتحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، الخميس الماضي، مخازنها الإستراتيجية في بلدية سبها .

هذا وتم افتتاح هذه المخازن بعد أن تم تأهيلها بالكامل بدعم من اللجنة الدولية و الصليب الأحمر الألماني، وذلك لتمكين الجمعية من تعزيز قدرتها على إدارة الدعم و الإمداد و تسهيل العمل الميداني لجميع الفروع، إستجابة للإحتياجات الإنسانية في المنطقة الجنوبية.

و في لفتة طيبة منه، قام أمين الجمعية فرع سبها بتقديم شهادات شكر و تقدير لكل من: اللجنة الدولية والصليب الأحمر الألماني، والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، على المجهودات التي بذلوها في سبيل تسهيل العمل الإنساني في المنطقة الجنوبية. (وال _ سبها) أ ج / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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