القبض على 59 متهما بالسرقة والشروع في القتل بطرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على 59 متهما في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل خلال شهر يناير الماضي.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم السبت، إن مركز شرطة مدينة طرابلس أحال 54 قضية إلى النيابة العامة تخص المتهمين الـ59.

كما أكدت المديرية القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي الذي أطلق النار على موظفي شركة (ع) لخدمات الكهرباء الكائنة بحي الأندلس في أغسطس الماضي، حينما أطلقت النيران من ثلاث سيارات على متنها مجموعة أشخاص باتجاه موظفي الشركة، مما أدى إلى إصابة مديرها وأحد الموظفين.

واتخذت الإجراءات من ضبط أقوال الشهود على الواقعة وإبلاغ مكتب البحث الجنائي، قبل القبض على أحد عناصر التشكيل العصابي، واعترافه بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وأعلنت المديرية أيضا عثور رجال البحث الجنائي على سيارة مسروقة من طراز «كيا ريو» كان مبلغا عن سرقتها في 19 يناير الماضي في نطاق مركز شرطة عين زارة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وتم التواصل مع صاحبها وتسليمها إليه.

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وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت مديرية أمن طربلس نشر قوة دعم المديرية «عاصفة العاصمة» في تمركزات غرب العاصمة، على أن تتمركز القوة في المناطق بدءا من حي الأندلس.

وتأسست «عاصفة العاصمة» في نوفمبر الماضي، وتخضع لإشراف مباشر من مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، ومهمتها تتمثل في دعم العمل الشرطي في العاصمة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة ضمن البنية الأمنية في العاصمة.

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