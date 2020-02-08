تسييري طبرق يبحث مع القنصل الفخري الليبي في إيطاليا عودة شركة (رافانيلي) المنفذة للبنية التحتية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع القنصل الفخري الليبي بإيطاليا حسين المبروك العواميم إمكانية تذليل الصعوبات أمام الشركة الإيطالية (رافانيلي) المنفذة للبنية التحتية لأحياء القدس والحدائق والزهور.

وتم الاتفاق على الإسراع في حل كل المشاكل التي تعترض المشروع والشركة وتم بحث أوجه التعاون مع اتحاد جمعيات البلديات الإيطالية وخاصة في مجال التدريب.

يشار إلى أن شركة ريفانيلي الإيطالية هي إحد ى أبرز الشركات التي عملت في طبرق في مشاريع البنية التحتية وقد غادرت الشركة ليبيا بعد أن تعرضت للعديد من المشاكل الأمنية منها خطف أحد المهندسين عن طريق داعش بمدينة درنة.

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