مؤسسة النفط: الخسائر جراء إغلاق الموانئ النفطية تجاوزت مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر التراكمية جراء إغلاق الموانئ النفطية بلغت حتى يوم 5 فبراير الجاري 1.042.384.317 دولار مؤكدة أن متوسط الفاقد اليومي بلغ 54.9 مليون دولار.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرة أصدرتها أن الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية بلغت يوم 5 فبراير 56.116.433 دولار فيما بلغ الفاقد التراكمي 16.585.053 برميل.

وقدرت المؤسسة الفاقد اليومي في الإنتاج حتى 5 فبراير 1.038.424 برميل موضحة أن الإنتاج اليومي بلغ يوم 181.576 برميل وقدر متوسط الإنتاج اليومي بلغ 1.220 ألف برميل.