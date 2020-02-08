السويحلي يُقاضي المشري وشكشك.. وينشر مستنداً خطيراً

أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي أنه قرر “الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بتهمة الافتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له”.

وقال السويحلي إن “شكشك تورّط بالتواطؤ مع عضو حزب العدالة والبناء خالد المشري في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامتي في تونس لمدة معينة رفقة عائلتي على حساب المجلس الرئاسي ولا يوجد حتى مستند واحد يُثبت بأن عبدالرحمن السويحلي المذكور في اتهامهم المُلفق هو نفسه عبدالرحمن الشيباني أحمد السويحلي رئيس مجلس الدولة السابق”.

وتأتي تصريحات السويحلي التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” رداً على انتقاد ديوان المحاسبة لتصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق التي تطرق فيها إلى القضية التي أكد أنه أحالها إلى مكتب النائب العام معتبراً أن هذه التصريحات مغلوطة ويتم بثها بإعلانات مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى الديوان الذي كشف جزءا مما خلفه السويحلي وراءه.

ونشر السويحلي رسالة وصفها بـ”السرية”، لم يتسنّ لـ218 التحقق من صحتها، موجهة من شكشك للمشري ويُؤكد فيها الأول حدوث تشابه وخطأ في الأسماء وأن المقصود في المستندات المتعلقة بالقضية هو المهندس “عبدالله السويحلي” الموفد للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لإصابته بمرض عضال، وليس عبدالرحمن السويحلي.

واتهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، المشري وشكشك بتعمّد إخفاء هذا الخطاب عن مجلس الدولة والرأي العام نظرا لتورطهما في هذه الجريمة، حسب قوله، في حين لم يرد الاثنان على هذا المستند حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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