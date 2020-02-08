غدا.. قمة إفريقية حول ليبيا في أديس أبابا

الجزائر-العنوان

أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل بن شرقي، عقد قمة إفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول ليبيا يوم غد الأحد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بن شرقي أن القمة تهدف للمساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام حظر توريد الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية.

أوضح بن شرقي أن القمة سيشارك فيها 15 رئيس دولة عضو في مفوضية السلم والأمن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو.

وأشار بن شرقي أن إفريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد حول الملف الليبي، خاصة وأنه تم استبعادها من مسارات تسوية الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية.

وكانت قد أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد، يلازم الراحة التامة نتيجة “التهاب حاد في الحنجرة”، ما يحول دون مشاركته في القمة، مشيرة إلى أنه “بتوصية من طبيبه المباشر، يُلازم رئيس الجمهورية قيس سعيد، الراحة التامة لمدة أربعة أيام نتيجة التهاب حاد في الحنجرة”.