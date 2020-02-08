قمة إفريقية حول ليبيا في أديس أبابا اليوم

أعلن مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل بن شرقي، عن عقد قمة إفريقية حول ليبيا اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف المساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام حظر توريد الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بن شرقي أن القمة سيشارك فيها خمسة عشر رئيس دولة عضو في مفوضية السلم والأمن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا .

هذا وأوضح بن شرقي أن إفريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد حول الملف الليبي، خاصة وأنه تم استبعادها من مسارات تسوية الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية.

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