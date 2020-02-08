الأمم المتحدة تناشد مجلس الأمن موقفاً موحداً بشأن ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل على الخروج بموقف قوي ومُوحّد تجاه الأزمة التي تشهدها ليبيا.

وتتزامن مناشدة الأمين العام مع محادثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف ضمن المسار العسكري المحدّد من قبل الأمم المتحدة إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي.

وكانت روسيا قد اعترضت، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني حول الأزمة الليبية، في جلسة لمجلس الأمن، برفضها عبارة “مرتزقة”، كانت مدرجة في مشروع القرار البريطاني، وعرقلت التصويت عليه، باستخدامها حق الفيتو.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن غوتيريش والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ينتظران موقفاً موحداً من مجلس الأمن يدعم حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف فرحان حق ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن غوتيريش وسلامة بحاجة أيضاً لدعم دول جوار ليبيا خلال المرحلة الحالية.

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