تقرير يكشف تمويل قطر لصفقات سلاح لدعم أردوغان في ليبيا

كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، عبر تقرير نشرته بعنوان “تفاصيل إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا”، إرسال تركيا للمرتزقة والمدربين العسكريين من سوريا إلى ليبيا لدعم القوات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح التقرير، أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، وجرت عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة “صادات” الأمنية التركية التي يملكها “عدنان تانري فيردي” المقرب من أردوغان.

وتابع التقرير أن أمير قطر وعد الرئيس التركي بمواصلة تقديم الدعم المالي، لتنفيذ عملياته في طرابلس، والتأكيد على مساندة قوات حكومة الوفاق بالمال والسلاح.

ولفت التقرير إلى أن التمويل القطري بات واضحا فى كل من سوريا وليبيا، مؤكداً أن قطر وتركيا تلعبان دوراً كبيراً فى كافة الدول التى طالها الإرهاب خاصة ليبيا، التى مازالت تعانى من الدعم المستمر من قبل تميم بن حمد وأردوغان لجماعات الإرهاب هناك والميليشيات المسلحة فى طرابلس من أجل عرقلة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.