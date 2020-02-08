غاز «السوق السوداء» يضاعف أزمات الليبيين.. معاناة تتجدد كل شتاء

مع حلول ليالي الشتاء الباردة كل عام، تحل على قائمة أزمات الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، أزمة جديدة عنوانها نقص غاز الطهي الذي تحتاج إليه بيوت المواطنين، ومرافقهم الخدمية، على مدار الساعة، وسط محاولات مستمرة للتخفيف من وطأة الأزمة.

إحدى تلك المحاولات بادر بها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، الإثنين، حيث وزع شحنة من أسطوانات غاز الطهي مجانا على المواطنين في العاصمة. وأشار الجهاز إلى معاناة سكان طرابلس وخصوصا منطقة بن عاشور من نقص غاز الطهي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وسبق أن لفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى تراجع الكميات الخاصة بغاز الطهي نظرا لإغلاق الآبار النفطية، إذ إن الغاز المصاحب للنفط المستخرج يستخدم في إنتاج غاز الطهي. وأوضحت المؤسسة أن الإمدادات من الوقود وغيره من المحروقات لا تزال متوافرة بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق، لكن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني نقصا في الإمدادات جراء تردي الأوضاع الأمنية.

نقص حاد في بني وليد

وفي بني وليد، يواجه أهالي المدينة فصل الشتاء بنقص حاد في غاز الطهي بعد نفاد الكميات المتوفرة في محطات التوزيع وانقطاعها منذ عدة أشهر. ويصطف عدد كبير من المواطنين في طوابير طويلة أمام مراكز التوزيع على أمل تعبئة أسطواناتهم الفارغة ليعودوا إلى منازلهم محملين بأسطوانات ممتلئة.

ومن جهته قال المواطن المعتصم طبيقة، إن كميات الغاز التي دخلت إلى مدينة بني وليد خلال الفترة الماضية غير كافية لسد احتياجات المواطنين، مطالبا الجهات المسؤولة ضرورة توفير الكميات الكافية من الغاز لحاجة المواطنين، مضيفا أن الأسعار مرتفعة جدا بدون وجود أي مبرر لرفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين. وعبر طبيقة، عن أمله في حل مشكلة انعدام أسطوانات الغاز خاصة في ظل الطلب المتزايد على الغاز في هذه الأوقات مع انخفاض درجات الحرارة بالمدينة.

في المقابل، أوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد عبد المنعم الساعدي أن لجنة الأزمة بالمجلس البلدي استلمت عدد 1960 أسطوانة غاز طهو من مستودعات الزاوية، مبينا أن هذه الشحنة جاءت بالتنسيق بين بلدية بني وليد وبلدية الزاوية، وأن هذا التعاون مع بلدية الزاوية سيتواصل باستمرار من أجل توفير شحنات غاز الطهي والوقود خلال الفترة القادمة للتخفيف عن معاناة المواطنين.

وذكر مالك مستودع غاز الطهي بني وليد، محمد فرج أن نقص أسطوانات الغاز يرجع إلى امتناع شركة البريقة بمدينة مصراتة بتزويد مستودعات بني وليد بسبب الأوضاع الأمنية، وإقفال الطريق الرابط بين بني وليد ومصراتة وزليتن منذ أكثر من شهر. وأوضح فرج أن مستودعه لم يتسلم أي شحنة منذ أكثر من شهر، وأنه على تواصل مستمر مع لجنة الأزمة الخاصة بالغاز لكنه لم يتلق أي رد منهم، ولا من الجهات المسؤولة ببلدية بني وليد. من جانبه، قال عضو لجنة أزمة الوقود والغاز علي البنداق: هناك نقص شديد فعلا، وتعود لعدة أسباب منها بعد المسافة، وزيادة مصاريف النقل لشاحنات أسطوانات الغاز، إضافة إلى عدم التزام المستودعات باللوائح والقوانين المنظمة من قبل اللجنة وبيع الأسطوانات للمحال الخارجية بدل بيعها في المستودعات. وذكر البنداق أن اللجنة تسعى للتضييق على تجار الأزمات الذين يسترزقون على قوت المواطنين وبيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء خارج مدينة بني وليد.

بدوره، قال المواطن عثمان أبوفاية، إنه منذ أكثر من أسبوع يتردد على مستودعات الغاز بمدينة بني وليد لكن دون جدوى، ولم يتحصل على أسطوانة واحدة، وأن معظم المستودعات مقفلة، مما جعله يشترى أسطوانة الغاز من السوق السوداء بسعر 90 دينار للأسطوانة الواحدة. وأضاف أبوفاية أنه كان يتزود من مستودعات زليتن خلال المدة الماضية، ولكن إقفال الطريق إليها منعه من الذهاب والتزود، مطالبا الجهات المسؤولة بفتح طريق بني وليد مصراتة والتي كانت تخفف من العبء عن المواطنين سواء في الغاز أو الوقود.

في السياق نفسه، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، تعليق العمل وإرسال شحنات الوقود إلى المناطق الوسطى والجنوبية والغربية بسبب تردي الأوضاع الأمنية، إضافة إلى مخاوف سائقي الشاحنات وعدم استعدادهم للمخاطرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة.

استطلاعات رأي في أجدابيا

وإلى أجدابيا، أعلنت صفحة أخبار مستودعات غاز الطهي بالمدينة، عبر فيسبوك، توفير الأسطوانات لمنافذ توزيع متعدد بالمدينة، الثلاثاء. ودفعت الأزمة بعض المعنيين بملف توزيع الأسطوانات إلى طرح استطلاعات رأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضوعها الاكتفاء بتوزيع أسطوانتين فقط لكل مواطن، حتى نهاية أزمة نقص غاز الطهي.

ويتهم بعض المواطنين، أصحاب النفوس الضعيفة، بالمتاجرة في الأزمة، من خلال شراء أسطوانات الغاز، وطرحها للبيع في السوق السوداء، أو تخصيصها لحظائر الدجاج. ودعا هؤلاء إلى ضرورة التصدي لتلك المخالفات التي تفاقم من معاناة المتضررين.

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وفي مواجهة الأفعال غير القانونية، تمكن عناصر الأمن بمركز شرطة خليج البمبة، التابعة لمديرية أمن أم الرزم، السبت، من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسطوانات غاز الطهي، بالتعاون مع عناصر من قسم البحث والتحري بمديرية أمن درنة، بعد ورود بلاغات سابقة من أهالي المنطقة، عن ظاهرة سرقة اسطوانات الغاز خلال الفترة الماضي. وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن الرزم نقيب بوبكر الرفادي، إلى «الوسط»، إنه تم فتح محضر تحري من قبل وحدة التحقيق بمركز شرطة البمبة، وبعد التقصي وجمع المعلومات تم التحقق من هوية المتهمين من خلال تتبع وجمع الآثار بأحد مواقع السرقة، وتم ضبط الجناة والتحقيق معهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مسؤول بمستودع طبرق، قد أكد أخيرا عدم وجود نقص في غاز الطهي، لكنه لفت إلى وجود استغلال من السماسرة والتجار لغاز الطهي وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 دينارا. وأعلن المسؤول في تصريح خاص إلى «الوسط»، عن ضخ ما لا يقل عن 7560 أسطوانة في بلدية طبرق وما جاورها بواقع 27 شاحنة حمولة كل منها 280 أسطوانة. وأضاف المسؤول أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، حذر من رفع تسعيرة أسطوانة الغاز أكثر من 3 دينارات، «ومن يقوم بذلك سوف يعرض نفسه للمحاسبة قد تؤدي لإقفال مستودعه الخاص».

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