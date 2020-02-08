واضعًا شروط..صهد: المعلومات عما يحدث في المسار العسكري 5+5 تختلف تماما عما يزعمه “غسان سلامة”

أخبار ليبيا24

قال عضو المجلس الأعلى الاستشاري، وعضو ما تسمى جبهة إنقاذ ليبيا، إبراهيم صهد، إن المعلومات عما يحدث في المسار العسكري 5+5 تختلف تماما عما يزعمه مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وأضاف صهد :”ليس هناك توقيع على وقف القتال من قبل المشير خليفة حفتر ويطالب ممثلوه بضرورة تثبيت مواقعهم الحالية التي تضمن حصارها لطرابلس وإمكانية استغلال أية ثغرة لمزيد من الاختراق والتقدم إلى وسط العاصمة”.

وأكد عضو المجلس الأعلى أن المزاعم عن التقدم في هذا المسار هو لإيهامنا بإمكان انطلاق المسارات الأخرى في وقت تستمر قوات حفتر في خنق طرابلس وإقفال الموانيء والسيطرة على سرت وقصف مطار معيتيقة.

وتابع صهد :”تحت هذه الظروف كيف يمكن لأي حوار أن يتم ومن يضمن أن المعتدي سيقبل أي تنازل وهو يتلقى الاسترضاءات المرة تلو الأخرى”.

وذكر عضو المجلس الأعلى أن أي حوار سياسي لا يمكن الشروع فيه ما لم تتحقق عدة أمور وهي توقيع القيادة العامة للقوات المسلحة على وقف إطلاق النار، وسحب “القوات المعتدية” إلى مسافات تجعل ضواحي العاصمة خارج مدى الأسلحة المتوسطة والثقيلة للقوات المعتدية.

واشترط صهد أيضا عودة السكان المهجرين من مختلف مناطق العاصمة إلى مساكنهم، والانسحاب من مدينة سرت وإنهاء قفل الموانيء والحقول النفطية بما يمكن من العودة إلى الإنتاج والتصدير.

وشدد عضو المجلس الأعلى على ضرورة إنهاء وجود المرتزقة الذين استقدمهم “حفتر” بمعاونة الدول المشاركة في حربه منذ سنوات خمس، وفرض رقابة حقيقية على الفصل بين القوات.

وقال صهد :”ومن ناحية أخرى فإن خطة المبعوث الأممي غسان سلامة تكشف عن خلل جوهري، فحين ادعى المجتمعون في برلين وفي غيرها أن المسار نحو الحل ينبغي أن يكون ملكية خالصة لليبيين، نرى أن الاتجاه هو أن تكون ملكية هذه المسارات في يد سلامة”.

وتابع :”سلامة هو وحده الذي يختار توقيت انطلاق المسارات وهو الذي قرر عقد الملتقى الاقتصادي في القاهرة عاصمة الدولة المتورطة إلى ٱذانها في الحرب في ليبيا والتي لا تخفي رغبتها في الاستحواذ على الثروات الليبية”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى :”للاسف الشديد فإن سلامة يقود المسارات إما إلى تسليم كامل لرغبات حفتر ومحور الشر الذي يسانده، أو إلى طرق مسدودة أمام رغبات الليبيين في دولة مدنية ديمقراطية ورفض لحكم عسكري دكتاتوري وعدم ترك أي مجال أمامنا إلا متابعة النضال لاستعادة روح الثورة وتحقيق أهدافه”.

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