الجيش الوطني يضبط مخزن أسلحة في سرت

عثرت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي على مخزن أسلحة لخلية نائمة يحتوي على مجموعة صواريخ ودانات معدة للاستخدام بأحد منازل سرت.

وقال النقيب حمدي العجل قائد وحدة تحريات الشرطة العسكرية، في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية”، إن “معلومات وردت إلى الجيش الليبي أن خلية (نائمة) تتبع قوات من مصراتة يطلق عليها (أم المعارك) تعتزم القيام بأعمال تخريبية ضد قواتنا داخل مدينة سرت”.

وأضاف أنه “بمداهمة المنزل بمنطقة سواوة التابعة لمدينة سرت عثرت وحدة التحريات على صواريخ الـ107 والقاذفات والدانات المعدة للاستخدام”.

وأشار إلى أن “الجيش الليبي بعد تحرير سرت يجري عمليات تمشيط واسعة تعمل على ضبط الخلايا النائمة من أعضاء التنظيمات والجماعات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المدينة”.

وأعلن الجيش الليبي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تحرير مدينة سرت من قبضة الجماعات المسلحة المسيطرة عليها وجاءت العملية خاطفة ومفاجئة ولم تستغرق 3 ساعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن “هناك عناصر إرهابية خطيرة تمكنت من الفرار من مدينة سرت”.

وشدد على أن “العملية كانت سريعة وخاطفة، وتم تطهير سرت من المليشيات”.

ولاقت عملية تحرير المدينة، التي تقع على الساحل الليبي مناصفة بين كبرى مدن الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)، ترحيبا كبيرا بين الليبيين لتطهيرها من الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.