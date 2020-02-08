توزيع بطاقات على سائقي السيارات لتنظيم التزود بالوقود

شرعت لجنة الأزمة ببلدية سرت ولجنة التواصل الاجتماعي بالمدينة في توزيع البطاقات الخاصة للمواطنين أصحاب السيارات لغرض وضع آلية منظمة للتزود بالوقود لسياراتهم من المحطات بالمدينة.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية سرت عنمسؤول ملف الأعلام بالبلدية عضو لجنة الأزمة أنه جرى تسليم آلاف البطاقات للجهات المشرفة على تنظيم وتسيير وتأمين محطات الوقود بالمدينة لغرض تسليمها للمواطنين قائدي المركبات عند دخولهم أي محطة لتزويد سياراتهم بالوقود وفقا للإجراءات المتفق عليها خلال الاجتماع الموسع ببلدية سرت مع مسؤولي مكاتب شركات الخدمات النفطية الراحلة والشرارة وليبيا نفط والخدمات النفطية للطرق السريعة ولجنة التواصل الاجتماعي سرت برعاية المجلس التسييري لبلدية سرت.

وأوضحت البلدية أن المبادرة تأتي في إطار تنظيم عملية الازدحام على محطات الوقود بحيث يحق لكل سيارة التزود بالوقود كل خمس أيام فقط.

وأكدت البلدية دخولعدد من الشاحنات محملة بالوقود لعدد من المحطات بسرت وضواحي المدينة مؤكدة توالي دخول الشاحنات يوميا.