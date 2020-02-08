فريق طبي يصل إلى ميناء الخمس البحري لمتابعة منع «كورونا» من دخول ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرسال فريق طبي إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء الخمس البحري، اليوم السبت، لمتابعة إجراءات الوقاية من دخول فيروس كورونا إلى ليبيا عبر البحر.

ويتكون الفريق الطبي من المنسق الوطني للرصد والتقصي بالمركز محمد الفقيه، ومدير الإعلام الصحي محمد الجازوي وعضوي إدارة الرصد والتقصي بالمركز مالك بن عثمان، وعلي بن حسين، حسب صفحة المركز على موقع فيسبوك».

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والتقى الفريق الطبي بمدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري عمران اوليطي، واطلع على سير العمل داخل المكتب، من حيث الإجراءات المتبعة للوقاية من خطر دخول فيروس كورورنا إلى ليبيا عبر المسار البحري.

وكان مكتب الرقابة الصحية الدولية في منفذ ميناء الخمس أجرى فحصًا حراريًّا لطاقم سفينة أسبانية قادمة إلى ليبيا الثلاثاء الماضي، فيما أكد أوليطي عدم الاشتباه بأي أعراض لأمراض تنفسية لدى الطاقم، منوهًا باستمرار عمليات الفحص في المنفذ.

ويرفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد، من خلال مكاتب الرقابة الصحية الدولية.

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