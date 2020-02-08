خسائر إغلاق النفط تقترب من الـ1.5 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مساء الجمعة ارتفاع خسائر وقف الإنتاج والتصدير الذي نفذه محتجون على سياسة حكومة الوفاق بمنطقة الهلال النفطي في 18 من يناير الماضي.

ووفقا لبيانات المؤسسة فإن الخسائر بلغت مليارا 42 مليون دولار حتى الـ5 من فبراير الجاري وإن الفاقد اليومي من العائدات بلغ أكثر من 54 مليون دولار.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج اليومي تراجع إلى 181 ألف برميل يوميا بعد ما كان متوسط الإنتاج اليومي يبلغ مليونا و200 ألف برميل يوميا قبل الـ18 من يناير الماضي.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت ذاته بأن مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس والجنوب تعاني من نقص الإمدادات بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة مشددة على دعوتها لكافة المحتجين بإعادة النفط للإنتاج.

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