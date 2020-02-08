الزايدي : سنكسر مؤامرة تنظيم الإخوان في ليبيا

القاهرة – بوابة افريقيا الاخبارية |

08 February, 2020

رد رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية الوطنية الليبية، والقيادي الليبي السابق، مصطفى الزايدي،على منتقدي النظام السابق من قادة ثورة فبراير.

وأَكد الزايدي في تصريح صادر عنه اليوم السبت معلقا على الدعاية الإخوانية التي تقول ان ما يجري في ليبيا ناتج عن سياسة ثورةً الفاتح في تربية الأجيال وهو قول مردود عليه بإن كل من قاد وأغلب من شارك في ١٧ فبراير وما بعدها من كوارث هم مواطنون من دول غربية من أوصول ليبية ، أغلبهم من سكان بريطانيا خاصة مانشستر ،وأمريكيا والمانيا وفرنسا ، فهم بجدارة نتاج التربية الغربية في السلوك والأخلاق‬.من دوغة ونعمان الى هارون والمقرف والناكوع وكعبار وصهد وبن زيدان ، مرورا بجعودة صاحب التل والترهوني والشمام والبعجة والعشة ، ومن الشامس وسيف النصر منصور واخوته والسويحلى وشلته والزوبي وزمرته والامين بلحاج والعرادي ورهطهم والقريتلي اسماعيل وعبدالقادر القائم باأعمال الاخوان الى أشبال تورا بورا الصلابي وبلحاج والشريف والساعدي والزهاوي وبن قمو وبن حميد وسام وغيرهم ، إلى الوجوه الجديدة السني والمقرف الإبن ، الى آخر القائمة التي تحصى بالمئات ، الليبيون يعرفونهم ويذكرون جرائمهم ، فأولئك هم من غرر بالشباب وأغواهم بالمخدرات والمسكرات ، مهمتهم تدمير الوطن وقد فعلوا ، فأحرقوا الأخضر واليابس ، وتدمير المواطن ، فعبثوا بالتعليم ، وانحرفوا بالطلاب لينقلوهم من مقاعد العلم الى مقاعد الدبابات والراجمات ، وحولوا الوطن الى ساحة معركة عبثية ، فوصل الحال الى ما هو عليه ، ونحتاج لإصلاحه إلى اجيال وكم هائل من الأموال . دعوة لكفاح وطني جماعي جاد موحد لطرد الأجانب من دوائر الفعل في بلادنا ، وطرد مزدوجي الجنسية من المواقع التي اغتصبوها ، ومناصرة جيشنا البطل في معركة إسترداد كرامة الليبيين .

وطالب الزايدي بمحاكمة أولئك على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الليبي . مضيفا نثق في أنفسنا وفي شعبنا ، فرغم حجم ماكنة الإخوان الدعائية والدعم الخارجي لمشروعهم الفاشل ، لن يفلحوا في ممارسة مزيد التضليل ، سنواجههم ونكسر مؤامرتهم على حد تعبيره.