الشاطر: سلامة يقوم بدور تآمري في ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2020

أكد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يقوم دور تآمري في البلاد.

وقال الشاطر في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن”مشكلتنا ليست في غسان سلامة الذي يقوم بدوره التآمري بإتقان” وإنما في “مجالس الدولة والنواب والرئاسي الذين لم يعترضوا ولو مرة واحدة على مقترحاته وخططه العبثية لتعقيد الأزمة في ليبيا” مؤكدا أنهم دائما ما يلبون هذه الخطط داعيا إياهم لاتخاذ مواقف متشددة “موازية لغضبة بركان الغضب”.

وأضاف الشاطر: ما يعلمه غسان سلامة جيدا ولا يطبقه أن “توزيع الثروة يتم عبر دستور وليس لملمة أشخاص” وأن”المسار السياسي وفقا وتقيّدا بالاتفاق السياسي”وأن”المسار الامني لن يكون بوابة لشرعنة العدوان ومنع هزيمته” مضيفا”غير ذلك هو شريك في التآمر”.