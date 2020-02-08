بالصور.. توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس بالكامل عن العمل

أكدت الشركة العامة للكهرباء توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل وفقد ما قيمته 400 ميغاواط، بسبب انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة، اليوم السبت.

وأوضحت أن الشركة لم تقدر على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وأدى ذلك إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية ، مضيفة: «جاري العمل من قبل فرق التشغيل والصيانة لإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق»، وفق بيان للشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

ونوهت الشركة بأنها عقدت اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي بشأن ضرورة وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة الا انه لم يتم اتخاد اية إجراءات للحل حتى الآن.

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