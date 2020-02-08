الحليق: القبائل الليبية ستعقد إجتماع كبير في ترهونة خلال فبراير الجاري لإسقاط الشرعية عن حكومة الوفاق

ليبيا – إعتبر شيخ مشائخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق أن الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة هو خطوة أولى في إطار عملية حل أزمة توزيع الثروة.

الحليق قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه أعد لإجتماع آخر في القاهرة سيجتمع فيه العديد من الخبراء لمناقشة عملية تقسيم الثروة وأن الخبراء عملوا على الاستفادة من كافة التجارب المشابهة.

وكشف أن القبائل الليبية ستعقد اجتماعاً خلال فبراير الجاري في مدينة ترهونة بهدف إسقاط الشرعية عن حكومة الوفاق وطرد الإرهابيين من العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن القاهرة ستستضيف يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري اجتماعات لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين في إطار الإعداد لهيئة خبراء لتوحيد المؤسسات الاقتصادية.

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