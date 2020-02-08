رئيس «إيني»: ليبيا فقدت أكثر من مليون برميل يوميا لأكثر من 3 أسابيع

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن ليبيا فقدت أكثر من مليون برميل من النفط يوميا لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف ديسكالزي: «لست مندهشا من انخفاض سعر النفط الخام لأن هناك أسبابا وراء ذلك، فبرغم أن ليبيا فقدت هذه الكمية، فإن السعر انخفض بدلا من الزيادة، مما يعني أن هناك تأثيرات، وهي فيروس كورونا، بل وهناك تأثير الجغرافية السياسية أيضًا»، حسبما جاء في كلمة ألقاها ديسكالزي في بلدة فيريرا أربونيون التابعة لمحافظة باڤيا (شمال إيطاليا)، ونقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم السبت.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة تراجع إنتاج الخام إلى 181 ألفًا و576 برميلًا في اليوم، لتتجاوز الخسائر عتبة المليار دولار مسجلة مليار و42 مليونًا و384 ألفًا وو317 دولارًا؛ منذ إغلاق بعض الحقول.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة أن تأثير «كورونا» قد لا يكون طويل المدى، «أعتقد وآمل أن يكون مجرد أمر موقت… إنها ليست حربًا، لكنها مشكلة خطيرة وجدية».

وتابع: «البحث العلمي سيكون بالتأكيد قادرا على إيجاد حل لحالة الطوارئ هذه، لذلك فهي مسألة وقت، لكنها ذات تأثير على السوق، الاستهلاك والطلب».

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