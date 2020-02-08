شركة الكهرباء: خروج ثلاث وحدات إنتاج عن العمل بمحطة الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباءأن انخفاض ضغط الغاز أدى إلى خروج وحدات الإنتاج الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينةعن العملوفقد ما قيمته 600ميجا وات ووحدتي الإنتاج الثالثة والرابعة بمحطة شمال بنغازي وفقد ما قيمته 230ميجا وات.

كما أعلنالمكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان حدث انسداد في مصفيات الهواء ما أدى لخروج الوحدات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) عن الخدمة وبالتالي توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات.

وأكدت الشركة عدم قدرتها على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية مشددة على أن فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس تعمل على إعادة تشغيل الوحدات وإعادتها إلى وضعها السابق.

وكانت الإدارة التنفيذية خاطبت جميع الجهات المختصة وعقد اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي بشأن ضرورة وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة إلا انه لم يتم اتخاد أية إجراءات بشأنه حتى الآن.