بلدية طبرق تبحث أوجه التعاون مع القنصل الليبي في إيطاليا

طبرق 08 فبراير 2020 (وال) _ عقد في مقر ديوان المجلس التسييري لبلدية طبرق، الخميس الماضي، اجتماعا لبحث أوجه التعاون المشترك مع البلديات الإيطالية.

و أوضح المكتب الإعلامي في بلدية طبرق، أن رئيس المجلس البلدي فرج بوالخطابية ناقش مع القنصل الفخري الليبي في إيطاليا حسين المبروك العواميم، إمكانية تذليل الصعوبات أمام الشركة الإيطالية (رافانيلي) المنفذة للبنية التحتية لإحياء الحدائق والزهور.

هذا وتم ـ خلال الاجتماع ـ الاتفاق على الإسراع في حل كافة المشاكل و العراقيل التي تعترض عمل الشركة في بلدية طبرق .

و بحث رئيس المجلس التسييري طبرق مع القنصل الليبي في إيطاليا، أوجه التعاون المشترك مع إتحاد جمعيات البلديات الإيطالية، وخاصة في مجال التدريب والتطوير .(وال _ طبرق) أ ج / ه ع

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