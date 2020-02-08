وزارة الصحة تطلع على الأوضاع الصحية في المنافذ البرية

طبرق 08 فبراير 2020 (وال) _ عقد في مقر ديوان المجلس التسييري لبلدية طبرق، اجتماعا للاطلاع على الأوضاع الصحية في المنافذ البرية.

هذا وضم الاجتماع، الذي عقد الخميس الماضي، معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، وعدد من المسؤولين في القطاع, و رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

و أفاد المكتب الإعلامي لمجلس البلدي طبرق، أنه تم في هذا الاجتماع الاطلاع على الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، و التي من بينها توفير كاشفات حرارية لفحص المصابين بمرض كورونا أو أي أمراض أخرى. (وال – طبرق) أ ج / ه ع

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