الحويج يُثني على دعم المغرب لحل الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بصفته مبعوث رئيس مجلس النواب بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.

وأعرب الحويج خلال اللقاء عن “تقديره للجهود التي بذلها المغرب في حل الأزمة الليبية من خلال رعايته لاتفاق الصخيرات داعيا المملكة للاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل هذه الأزمة” معتبرا أن المقاربة المغاربية في حل الأزمة الليبية قادرة على الوصول إلى حل دائم.

يذكر أن المغرب بدأ اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية سعيا منه لتقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد استقبل أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رحب فيه المشري بالجهود المبذولة من الجار الشقيق لحل الأزمة الليبية.

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