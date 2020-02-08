الشرطة العسكرية بنغازي تضبط حاوية تحوي أسلحة مختلفة في إحدى المزارع

أخبار ليبيا24

تمكنت تحريات الشرطة العسكرية بنغازي من مداهمة إحدى المزارع في المدينة حيث تم العثور على حاوية بها كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة.

وقال آمر مكتب التحري والقبض بالشرطة العسكرية بنغازي نقيب حمدي العجل في تصريح خاص :”إن معلومات وردت حول هذه المزرعة مما دعى لتحرك أعضاء المكتب إليها”.

وأضاف العجل :”أن أعضاء المكتب قاموا بضبط مجموعة من الذخائر والصواريخ إضافة إلى دانات دبابات وأسلحة ثقيلة، حيث قاموا بالقبض على صاحب المزرعة وتقديمه للجهات المختصة”.

وتشهد مدينة بنغازي انتشارا ملحوظا لأفراد الشرطة العسكرية الذين يقومون بتأمين نقاط تفتيش داخل المدينة بالإضافة إلى تأمين عدد من السجون وكذلك ضبط العسكريين المخالفين للقانون.

يذكر ان القوات المسلحة كانت قد أعلنت تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية بداية شهر يوليو عام 2017 بعد أن خاضت معارك دامية مع المجموعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24