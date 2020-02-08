النص الكامل| المستشار صالح يطالب الاتحاد البرلماني العربي بإعلان رفض الاعتداء على ليبيا واستنكار إرسال المرتزقة والإرهابيين

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الاتحاد البرلماني العربي إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ودعم جهود مكافحة الإرهاب في العاصمة الليبية طرابلس وإعلان رفضه الاعتداء على ليبيا، واستنكار إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين.

وخلال كلمته، اليوم السبت، أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان قال “إن الشعب الليبي يطالب الاتحاد العربي برفض الغزو التركي على ليبيا.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية قال صالح “إن الشعب الليبي يساند القضية الفلسطينية بالرغم من انشغاله بمواجهة الإرهاب”.

وأضاف “إنالقضية الفلسطينية تعرضت إلى مخاطر التصفية مع حدوث الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني من جهة والانقسام العربي – العربي الناتج عنه من جهة أخرى بالإضافة إلى دخول الحالمين بالسيطرة على أمتنا وهم الأكثر خطورة لاعتبارات أهمها سعيهم لتعميق الانقسام الفلسطيني والدفع باتجاه افساد علاقات الأخوة بين الشعوب العربية وتشويه القضية الفلسطينية بتحويلها إلى ورقة سياسية واقتصادية ووضعها في خانة الصراع الطائفي وتناحر الأيديولوجيات التي تتضاد أدواتها مع خيارات الشعب الفلسطيني الثابتة وهي خدمة مجانية للمتحل تخدم أهدافه وتعزز وجود”.

واختتم صالح كالمته قائلا: “حان الوقت لمغادرة حلبة الصراعات في الداخل الفلسطيني وخارجه والالتفاف حول مشروع وطني وصياغة خطاب فلسطيني موحد ومن ثم عربي كشروط أساسية لمجابهة التحديات والمخططات والمؤامرات”.