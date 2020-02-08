مرتزق سوري: هكذا جندتنا تركيا وأرسلتنا إلى ليبيا

عرضت فضائية “العربية”، تقرير مصور يرصد تعامل تركيا مع المرتزقة السوريين، واستخدامها لهم في تدمير عدد من الدول.

وأوضح التقرير، أن الأتراك قادوا المرتزقة السوريين إلى شمال شرق سوريا، والآن يتم تجنيدهم في ليبيا، حيث يتم وصفهم بأنهم جنود أنقرة في الخارج، الذين انتشروا في ليبيا لكي يوفوا بتعهد أردوغان لحماية حكومة طرابلس.

وبحسب المرصد السوري، فقد وصل أكثر من 2400 مقاتل سوري في ليبيا، ومنتمين لفصائل مختلفة، وتفيد مصادر عدة أن المرتزقة السوريين يقودون معارك تركية في الخارج مقابل راتب شهري قدره ألفي دولار شهريا، وهو ما تنفيه تركيا.

وأشار التقرير، إلى أن هناك مرتزق سوري أدلى بتصريحات لأحد المواقع الإخبارية، أكد فيها أن الأاتراك يحسبوا عددهم ليتأكدوا من عدم فرارهم إلى إيطاليا، كاشفا أن تركيا تقنع المرتزقة السوريين بأنهم سيقاتلون القوات الرسية التي تدمر مدنهم في سوريا.