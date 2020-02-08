إعادة تشغيل الوحدات الغازية بمحطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل الوحدات الغازية الثانية والثالثة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس بعد تنظيف مصفيات الهواء التي أغلقت بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة و تصاعد الدخان ودخوله لتلك المصفيات وأغلاقها.

وكانت الشركة أعلنتأنه نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان حدث انسداد في مصفيات الهواء ما أدى لخروج الوحدات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) عن الخدمة وبالتالي توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات.

وأكدت الشركة عدم قدرتها على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية مشددة على أن فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس تعمل على إعادة تشغيل الوحدات وإعادتها إلى وضعها السابق.

وكانت الإدارة التنفيذية خاطبت جميع الجهات المختصة وعقد اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي بشأن ضرورة وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة إلا انه لم يتم اتخاد أية إجراءات بشأنه حتى الآن.