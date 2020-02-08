عقيلة صالح يدعو البرلمان العربي لرفض وجود المرتزقة في ليبيا

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح البرلمان العربي إلى رفض «وجود المرتزقة» في ليبيا، وتأكيد دعمه لـ«مكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس».

وطالب صالح خلال كلمته في مؤتمر البرلمان العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء ليبيا، داعيا البرلمانيين العرب لرفض الاعتداء على ليبيا.

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وحول خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يسمى بـ«صفقة القرن»، قال صالح إنها «صفقة فاشلة ولا تساوي الحبر الذي كتبت به»، داعيا إلى صياغة موقف فلسطيني موحد ومن عربي موحد لمواجهة هذه الخطة، معتبرا أن أي شيء من دون هذا التوافق أو الموقف الموحد «هراء».

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