للكشف عن فيروس كورونا.. وزارة الصحة بالحكومة الليبية تتابع الأوضاع بالمنافذ البرية

طبرق-العنوان

عقدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعا ببلدية طبرق؛ وذلك للاطلاع على الأوضاع الصحية في المنافذ البرية وتوفير كاشفات حرارية للكشف عن فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وناقش الاجتماع الخطوات التي قامت باتخاذها وزارة الصحة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتي من بينها توفير كاشفات حرارية للكشف على المصابين بمرض كورونا أو أي أمراض معدية أخرى.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس التسييري لبلدية طبرق، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعدد من المسؤولين في القطاع، بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.